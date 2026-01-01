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Внешний USB-аккумулятор

DLP1810CW/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом USB-C 3 А и двумя разъемами USB-A.

Посмотреть все преимущества

с помощью портативного зарядного устройства

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 10 000 мА·ч

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • Литий-полимерный аккумулятор

  • Белый

Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Быстрая зарядка 5 В / 3 А

Технические характеристики

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