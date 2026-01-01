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DLP1810CW/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом USB-C 3 А и двумя разъемами USB-A.
10 000 мА·ч
Зарядные порты USB A и USB C
Литий-полимерный аккумулятор
Белый
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
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