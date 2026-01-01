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  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор

Внешний USB-аккумулятор

DLP1930CB/00

Мощный внешний аккумулятор

Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).

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с помощью портативного зарядного устройства

Мощный внешний аккумулятор

  • 30 000 мА·ч

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • QC 3.0 и PD

  • Черный

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Возможность многократной зарядки устройств в дороге

Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения