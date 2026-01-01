Мощный внешний аккумулятор

Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).