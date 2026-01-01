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DLP1930CW/00
Мощный внешний аккумулятор
Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).
30 000 мА·ч
Зарядные порты USB A и USB C
QC 3.0 и PD
Белый
ЖК-дисплей для индикации питания
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току
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