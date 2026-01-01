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  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор
  • Мощный внешний аккумулятор

Внешний USB-аккумулятор

DLP1930CW/00

Мощный внешний аккумулятор

Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).

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с помощью портативного зарядного устройства

Мощный внешний аккумулятор

  • 30 000 мА·ч

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • QC 3.0 и PD

  • Белый

ЖК-дисплей для индикации питания

ЖК-дисплей для индикации питания

Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току

Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току

Технические характеристики

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