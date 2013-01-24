Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Дорожное зарядное устройство USB

    DLP2610T/00
    Общая оценка / 5
    • Дорожное зарядное устройство USB Дорожное зарядное устройство USB Дорожное зарядное устройство USB
      -{discount-value}

      Дорожное зарядное устройство USB

      DLP2610T/00
      Общая оценка / 5

      Дорожное зарядное устройство USB

      Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах

      Дорожное зарядное устройство USB

      Дорожное зарядное устройство USB

      Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах

      Дорожное зарядное устройство USB

      Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах

      Дорожное зарядное устройство USB

      Дорожное зарядное устройство USB

      Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все phone-chargers

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Дорожное зарядное устройство USB

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Дорожное зарядное устройство USB

        • Комплект зарядных устройств
        • 2 USB-порта

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Технические характеристики

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          37  см
          высота
          22,5  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          14,6  (дюймы)
          высота
          8,9  (дюймы)
          Вес брутто
          4,57  кг
          Вес нетто
          2,88  кг
          Вес упаковки
          1,69  кг
          Вес брутто
          10,075  фунта
          Вес нетто
          6,349  фунта
          Вес упаковки
          3,726  фунта
          GTIN
          1 48 95229 11248 0

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          19,5  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          3,5  см
          высота
          7,7  (дюймы)
          ширина
          3,7  (дюймы)
          Глубина
          1,4  (дюймы)
          Вес брутто
          0,12  кг
          Вес нетто
          0,08  кг
          Вес упаковки
          0,04  кг
          Вес брутто
          0,265  фунта
          Вес нетто
          0,176  фунта
          Вес упаковки
          0,088  фунта
          EAN
          48 95229 11248 3

        • Габариты изделия

          высота
          4,3  см
          ширина
          7  см
          Глубина
          2,5  см
          высота
          1,7  (дюймы)
          ширина
          2,8  (дюймы)
          Глубина
          1,0  (дюймы)
          Вес
          0,08  кг
          Вес
          0,176  фунта

        • Питание

          Выходная мощность
          15,5 Вт
          2 USB: 1 А + 2,1 А

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться