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Дорожное зарядное устройство USB
Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дорожное зарядное устройство USB
Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Дорожное зарядное устройство USB
Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дорожное зарядное устройство USB
Быстрая зарядка, когда она вам нужна. Настенное зарядное устройство с 2 разъемами USB (1 А + 2,1 А, выходная мощность 15,5 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Дорожное зарядное устройство USB
Цена магазина Philips
Итого:
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Питание