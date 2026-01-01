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Больше не доступен

Дорожное зарядное устройство USB

DLP2621T/00

Зарядное устройство для поездок, 1 x USB-C, 1 x USB-A

Идеальное решение для путешествий — 4 сменных вилки электросети и дорожный чехол. Заряжайте новые устройства через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

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Выходная мощность 30 Вт с Power Delivery

Зарядное устройство для поездок, 1 x USB-C, 1 x USB-A

  • Выходная мощность 30 Вт

  • Подача питания

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

Подходит для планшетных ПК и большинства USB-устройств

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Технические характеристики

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