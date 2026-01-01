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Больше не доступен
DLP2621T/00
Зарядное устройство для поездок, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Идеальное решение для путешествий — 4 сменных вилки электросети и дорожный чехол. Заряжайте новые устройства через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.
Выходная мощность 30 Вт
Подача питания
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
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