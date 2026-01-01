Зарядное устройство для поездок, 1 x USB-C, 1 x USB-A

Идеальное решение для путешествий — 4 сменных вилки электросети и дорожный чехол. Заряжайте новые устройства через порт USB-C с поддержкой PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.