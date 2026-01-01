Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

Заряжайте ноутбук и новые устройства через разъем USB-C. Поддерживает модули зарядки PD3.0 и QC 4+ для быстрой зарядки. Разъем USB-A позволит одновременно с этим заряжать все остальные устройства. Доступно со штекерами евростандарта, для Великобритании и Австралии.