КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Основное изображение
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Фотография упаковки

Настенное зарядное устройство

DLP2682CW/00

Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

Заряжайте ноутбук и новые устройства через разъем USB-C. Поддерживает модули зарядки PD3.0 и QC 4+ для быстрой зарядки. Разъем USB-A позволит одновременно с этим заряжать все остальные устройства. Доступно со штекерами евростандарта, для Великобритании и Австралии.

Посмотреть все преимущества

65 Вт с QC 4+ и PD 3.0

Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • Подача питания

  • QC 4+

  • PPS

Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.

Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току

Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току

Настенное зарядное устройство с технологией GaN

Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения