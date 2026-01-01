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DLP2682CW/00
Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A
Заряжайте ноутбук и новые устройства через разъем USB-C. Поддерживает модули зарядки PD3.0 и QC 4+ для быстрой зарядки. Разъем USB-A позволит одновременно с этим заряжать все остальные устройства. Доступно со штекерами евростандарта, для Великобритании и Австралии.
Зарядные порты USB A и USB C
Подача питания
QC 4+
PPS
USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току
Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.
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