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DLP2711CB/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА·ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка через USB-A и USB-C с поддержкой QC 3.0 и PD 3.0 соответственно.
10 000 мА·ч
Зарядные порты USB A и USB C
QC 3.0 и PD 3.0
PPS
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
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