Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DLP3533/00
Bluetooth-приемник с Aux-разъемом 3,5 мм
Подключайте мобильный телефон к автомобильной аудиосистеме с помощью этого устройства Bluetooth. Подходит для воспроизведения музыки и общения по громкой связи. Стабильное соединение и кристально чистый звук. Интерфейс Bluetooth 5.0. Выходной разъем 3,5 мм.
Совместимость с Bluetooth
3,5 мм (M)
Оставайтесь на связи благодаря радиусу действия Bluetooth 10 метров. Встроенный аккумулятор 145 мА·ч. 8 часов воспроизведения аудио или 10 часов разговора. Заряжайте аккумулятор через порт microUSB.
Музыку с плеера можно воспроизводить через превосходные АС стереосистемы. Просто подключите док-станцию к стереосистеме с помощью аудиокабеля, установите плеер в док-станцию и слушайте музыку на вашей стереосистеме.
Отзывы