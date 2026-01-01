Для получения превосходного стереозвука пользуйтесь док-станцией

Музыку с плеера можно воспроизводить через превосходные АС стереосистемы. Просто подключите док-станцию к стереосистеме с помощью аудиокабеля, установите плеер в док-станцию и слушайте музыку на вашей стереосистеме.