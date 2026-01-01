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Больше не доступен

Bluetooth-приемник

DLP3533/00

Bluetooth-приемник с Aux-разъемом 3,5 мм

Подключайте мобильный телефон к автомобильной аудиосистеме с помощью этого устройства Bluetooth. Подходит для воспроизведения музыки и общения по громкой связи. Стабильное соединение и кристально чистый звук. Интерфейс Bluetooth 5.0. Выходной разъем 3,5 мм.

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Bluetooth-приемник с Aux-разъемом 3,5 мм

  • Совместимость с Bluetooth

  • 3,5 мм (M)

Радиус действия Bluetooth 10 м

Оставайтесь на связи благодаря радиусу действия Bluetooth 10 метров. Встроенный аккумулятор 145 мА·ч. 8 часов воспроизведения аудио или 10 часов разговора. Заряжайте аккумулятор через порт microUSB.

Для получения превосходного стереозвука пользуйтесь док-станцией

Музыку с плеера можно воспроизводить через превосходные АС стереосистемы. Просто подключите док-станцию к стереосистеме с помощью аудиокабеля, установите плеер в док-станцию и слушайте музыку на вашей стереосистеме.

Технические характеристики

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