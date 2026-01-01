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Больше не доступен
DLP5750/00
Универсальный аккумуляторный блок USB
Сверхтонкий и безопасный литий-полимерный аккумуляторный блок емкостью 5000 мА-ч. Разрядился телефон? Не беда. Два разъема USB позволят одновременно заряжать два устройства.
5000 мА·ч
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
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