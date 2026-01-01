КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Фотография упаковки

Внешний USB-аккумулятор

DLP7717NB/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Безопасный литий-полимерный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.

Посмотреть все преимущества

2 выхода USB: 1 А / 2,1 А

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 10 000 мА·ч

  • 2 разъема зарядки USB

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения