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DLP7717NB/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный литий-полимерный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.
10 000 мА·ч
2 разъема зарядки USB
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
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