Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP7719N/00
    Общая оценка / 5
    • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор
      -{discount-value}

      Внешний USB-аккумулятор

      DLP7719N/00
      Общая оценка / 5

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Вход microUSB и Type-C, два выхода USB-A и выход USB-C. Узнать обо всех преимуществах

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Вход microUSB и Type-C, два выхода USB-A и выход USB-C. Узнать обо всех преимуществах

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Вход microUSB и Type-C, два выхода USB-A и выход USB-C. Узнать обо всех преимуществах

      Внешний USB-аккумулятор

      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      Вход microUSB и Type-C, два выхода USB-A и выход USB-C. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все phone-chargers

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Внешний USB-аккумулятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Тонкий и мощный внешний аккумулятор

        с помощью портативного зарядного устройства

        • 10 000 мА-ч
        • 2 USB-порта

        Светодиодный индикатор питания

        Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

        Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

        Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

        Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки

        Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Подходит для следующих моделей
          Устройства с зарядкой через USB

        • Мощность

          Выходная мощность
          37 Вт*ч
          OUT1: 5 В/1 А OUT2: 5 В/2,1 А
          Входная мощность
          5 В/2 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
          USB-C: 5 В/2 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
          Емкость аккумулятора
          10 000 мА-ч

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          19,5  см
          ширина
          10,5  см
          Глубина
          3  см
          высота
          7,7  (дюймы)
          ширина
          4.1  (дюймы)
          Глубина
          1,2  (дюймы)
          Вес брутто
          0,278  кг
          Вес нетто
          0,228  кг
          Вес упаковки
          0,05  кг
          Вес брутто
          0,613  фунта
          Вес нетто
          0,503  фунта
          Вес упаковки
          0,110  фунта
          EAN
          48 95229 11250 6

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          17  см
          ширина
          10,5  см
          высота
          21  см
          Длина
          6,7  (дюймы)
          ширина
          4.1  (дюймы)
          высота
          8,3  (дюймы)
          Вес брутто
          1,968  кг
          Вес нетто
          1,368  кг
          Вес упаковки
          0,6  кг
          Вес брутто
          4,339  фунта
          Вес нетто
          3,016  фунта
          Вес упаковки
          1,323  фунта
          GTIN
          2 48 95229 11250 0

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          36  см
          ширина
          33,5  см
          высота
          20  см
          Длина
          14,2  (дюймы)
          ширина
          13,2  (дюймы)
          высота
          7,9  (дюймы)
          Вес брутто
          12,308  кг
          Вес нетто
          8,208  кг
          Вес упаковки
          4.1  кг
          Вес брутто
          27,134  фунта
          Вес нетто
          18,095  фунта
          Вес упаковки
          9,039  фунта
          GTIN
          1 48 95229 11250 3

        • Габариты изделия

          высота
          13,6  см
          ширина
          6,8  см
          Глубина
          1,6  см
          высота
          5,4  (дюймы)
          ширина
          2,7  (дюймы)
          Глубина
          0,6  (дюймы)
          Вес
          0,228  кг
          Вес
          0,503  фунта

        • Аксессуары

          Кабели
          Micro-USB

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться