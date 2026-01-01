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Больше не доступен

Внешний USB-аккумулятор

DLP7721N/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Теперь заряжать устройство можно в любом месте и в любое время, при этом не ограничиваясь 1 сеансом полной зарядки. 2 порта USB позволяют одновременно заряжать 2 устройства. Большая емкость 20 000 мА·ч позволяет несколько раз полностью зарядить телефон или планшет

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с помощью портативного зарядного устройства

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 20 000 мА·ч

  • 2 USB-порта

  • Литий-полимерный аккумулятор

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки

Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

Возможность многократной зарядки устройств в дороге

Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.

Технические характеристики

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