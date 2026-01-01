Технология беспроводной зарядки Qi

Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.