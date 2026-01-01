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Больше не доступен
DLP8088NC/00
Зарядная станция для кемпинга и поездок
Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех устройств. Вход AC и DC, выход USB-A (QC) и USB-C (PD). Разъем питания переменного тока. Прикуриватель и беспроводная зарядка Qi.
Выход переменного/постоянного тока
Зарядные порты USB A и USB C
Беспроводная зарядка Qi
QC 3.0 и PD
Зарядная станция обеспечивает подачу переменного и постоянного тока. Безопасно используйте электрические приборы с источником питания с синусоидальным импульсом или заряжайте мобильный телефон через зарядный порт USB (USB A \USB C).
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
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