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Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу
Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу
Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!
Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу
Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу
Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!
Внешний USB-аккумулятор
Цена магазина Philips
Итого:
АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
Совместимость
Питание