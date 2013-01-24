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    Внешний USB-аккумулятор

    DLP8752NC/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу
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      Внешний USB-аккумулятор

      DLP8752NC/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

      Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!

      Внешний USB-аккумулятор

      Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

      Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!

      Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

      Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!

      Внешний USB-аккумулятор

      Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

      Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!

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        Внешний USB-аккумулятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

        Гибридный внешний аккумулятор с портативным динамиком

        Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

        Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

        АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

        Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

        Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

        Технические характеристики

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          23  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          1,936  кг
          Вес нетто
          1,38  кг
          Вес упаковки
          0,556  кг
          Вес брутто
          4,268  фунта
          Вес нетто
          3,042  фунта
          Вес упаковки
          1,226  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10397 3

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          25,5  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          10,0  (дюймы)
          Вес брутто
          12,366  кг
          Вес нетто
          8,28  кг
          Вес упаковки
          4,086  кг
          Вес брутто
          27,262  фунта
          Вес нетто
          18,254  фунта
          Вес упаковки
          9,008  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10397 6

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,256  кг
          Вес нетто
          0,23  кг
          Вес упаковки
          0,026  кг
          Вес брутто
          0,564  фунта
          Вес нетто
          0,507  фунта
          Вес упаковки
          0,057  фунта
          EAN
          48 95229 10397 9

        • Аксессуары

          Кабели
          Кабель для зарядки

        • Совместимость

          Подходит для следующих моделей
          Устройства с зарядкой через USB и поддержкой Bluetooth

        • Питание

          Выходная мощность
          19 Вт*ч
          USB-A: 5 В/2,1 А USB-C: 5 В/2 А
          Входная мощность
          5 В/2 А
          USB-C
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Емкость аккумулятора
          5000 мА*ч

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