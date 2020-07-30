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Больше не доступен

Внешний USB-аккумулятор

DLP8752NC/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

Наслаждайтесь музыкой круглые сутки прямо на ходу. Этот внешний аккумулятор 5000 мА-ч оснащен встроенной Bluetooth-колонкой. Возьмите его с собой, чтобы зажигать где угодно!

Посмотреть все преимущества

Гибридный внешний аккумулятор с портативным динамиком

Наслаждайтесь музыкой и зарядкой на ходу

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

BT v4.1

Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Плюсы

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DLP8752NC Банк живлення USB

Дата пользования 2019-07-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DLP8752NC Банк живлення USB

Дата пользования 2019-07-30

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