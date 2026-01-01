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Беспроводная зарядка

DLP9017/00

Беспроводное зарядное устройство

Беспроводная зарядка Qi. Расположите смартфон на поверхности устройства для быстрой зарядки (макс. 15 Вт) без лишних кабелей.

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Беспроводное зарядное устройство

  • 15 Вт

  • Магнитное кольцо

  • Беспроводная зарядка Qi

Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом

Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Особый дизайн предотвращает скольжение

Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

Технические характеристики

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