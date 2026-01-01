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DLP9017/00
Беспроводное зарядное устройство
Беспроводная зарядка Qi. Расположите смартфон на поверхности устройства для быстрой зарядки (макс. 15 Вт) без лишних кабелей.
15 Вт
Магнитное кольцо
Беспроводная зарядка Qi
Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
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