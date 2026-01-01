Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
DLP9230NW/00
Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1
Пользуйтесь одновременной беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников AirPods с этим устройством для быстрой зарядки. Макс. мощность 15 Вт поможет быстро заряжать смартфон. Мощность зарядки 2,5 Вт и 5 Вт для часов и AirPods соответственно.
15 Вт
Быстрый процесс зарядки
Беспроводная зарядка Qi
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Отзывы
Скорость зарядки зависит от условий зарядки, включая используемое хост-устройство и адаптер питания.