Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1

Пользуйтесь одновременной беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников AirPods с этим устройством для быстрой зарядки. Макс. мощность 15 Вт поможет быстро заряжать смартфон. Мощность зарядки 2,5 Вт и 5 Вт для часов и AirPods соответственно.