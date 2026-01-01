КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Основное изображение
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Фотография упаковки

Беспроводное зарядное устройство Qi

DLP9231NW/00

Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1

Пользуйтесь одновременной беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников AirPods с этим устройством для быстрой зарядки. Макс. мощность 15 Вт поможет быстро заряжать смартфон. Мощность зарядки 2,5 Вт и 5 Вт для часов и AirPods соответственно.

Посмотреть все преимущества

Быстрый процесс зарядки

Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1

  • 15 Вт

  • Быстрый процесс зарядки

  • Беспроводная зарядка Qi

Технология беспроводной зарядки Qi

Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

Особый дизайн предотвращает скольжение

Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Скорость зарядки зависит от условий зарядки, включая используемое хост-устройство и адаптер питания.