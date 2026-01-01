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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор
  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор
  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор
  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Внешний USB-аккумулятор

DLP9520C/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Быстрая зарядка PD и QC (USB-A и USB-C) для ваших новых устройств. Беспроводная зарядка с выходной мощностью 15 Вт. Можно заряжать до 4 устройств одновременно с отображением мощности на дисплее.

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с помощью портативного зарядного устройства

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 10 000 мА·ч

  • Зарядные порты USB A и USB C

  • Беспроводная зарядка Qi

  • QC 3.0 и PD

Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

Технология беспроводной зарядки Qi

Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

ЖК-дисплей для индикации питания

ЖК-дисплей для индикации питания

Технические характеристики

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