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DLP9520C/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Быстрая зарядка PD и QC (USB-A и USB-C) для ваших новых устройств. Беспроводная зарядка с выходной мощностью 15 Вт. Можно заряжать до 4 устройств одновременно с отображением мощности на дисплее.
10 000 мА·ч
Зарядные порты USB A и USB C
Беспроводная зарядка Qi
QC 3.0 и PD
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
ЖК-дисплей для индикации питания
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