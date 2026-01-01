Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Быстрая зарядка PD и QC (USB-A и USB-C) для ваших новых устройств. Беспроводная зарядка с выходной мощностью 15 Вт. Можно заряжать до 4 устройств одновременно с отображением мощности на дисплее.