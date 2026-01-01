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DLP9779TB/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Аккумулятор большой емкости 10 000 мА·ч с выходом USB-C на 20 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Разрядился телефон? Не беда — расположите его на магнитном кольце для удобной беспроводной зарядки.
10 000 мА·ч
с поддержкой беспроводной зарядки
Порт USB-C
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
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