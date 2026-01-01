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Внешний USB-аккумулятор

DLP9779TB/00

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

Аккумулятор большой емкости 10 000 мА·ч с выходом USB-C на 20 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Разрядился телефон? Не беда — расположите его на магнитном кольце для удобной беспроводной зарядки.

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с прозрачным чехлом.

Тонкий и мощный внешний аккумулятор

  • 10 000 мА·ч

  • с поддержкой беспроводной зарядки

  • Порт USB-C

Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом

Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.

Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Технические характеристики

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