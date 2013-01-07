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Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
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