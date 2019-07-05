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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

акустическая док-станция

DS1155/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.

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Звук, заполняющий ваш дом

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • USB-порт для зарядки

  • 6 Вт

Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Элегантный и компактный дизайн подходит для любого прикроватного столика

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DS1155 док-гучномовець

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DS1155 док-гучномовець

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