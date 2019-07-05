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Больше не доступен
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone
USB-порт для зарядки
6 Вт
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DS1155 док-гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DS1155 док-гучномовець