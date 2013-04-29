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    акустическая док-станция

    DS1400/12
    Общая оценка / 5
    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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      акустическая док-станция

      DS1400/12
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Звук, заполняющий ваш дом

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • USB-порт для зарядки
        • 6 Вт
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

        Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

        Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod или iPhone, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

        Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

        Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • ClockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Часы
          аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

        • Звук

          Выходная мощность
          6 Вт (RMS)
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Подключения

          Порт USB
          для зарядки любых мобильных устройств

        • Комфорт

          Часы
          • Цифровые
          • Показ в течение 24/12 часов
          Дата
          ММДД/ДДММ

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          141 x 95 x 133  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          169 x 194 x 123 мм
          Вес продукта
          0,67  кг
          Вес, включая упаковку
          0,78  кг

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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