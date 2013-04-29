Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod или iPhone, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.
Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone
Звук
Подключения
Комфорт
Размеры
Питание