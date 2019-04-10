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Больше не доступен
Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.
С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства.
DualDock
для iPod/iPhone/iPad
USB-порт для зарядки
8 Вт
Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.
Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.
Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod/iPhone/iPad, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DS1600 док-гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DS1600 док-гучномовець