Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах