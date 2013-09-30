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    акустическая док-станция

    DS1600/12
    Общая оценка / 5
    • Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad. Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad. Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.
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      акустическая док-станция

      DS1600/12
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

      С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

      С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

      Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

      С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

      С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

        • DualDock
        • для iPod/iPhone/iPad
        • USB-порт для зарядки
        • 8 Вт
        DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

        DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

        Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

        Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

        Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

        Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod/iPhone/iPad, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

        • Совместима с iPad

          через коннектор Lightning
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          через 30-контактный разъем
          • iPad
          • iPad 2

        • Совместимость с iPhone

          через 30-контактный разъем
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          Совместимые продукты
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Совместимость с iPod

          через коннектор Lightning
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения
          через 30-контактный разъем
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Название приложения
          • ClockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Часы
          аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

        • Звук

          Выходная мощность
          8 Вт RMS
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          Порт USB
          для зарядки второго мобильного устройства

        • Комфорт

          Часы
          • Цифровые
          • Показ в течение 24/12 часов
          Дата
          ММДД/ДДММ

        • Размеры

          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          127 x 261 x 187 мм
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          96 x 225 x 143  миллиметра

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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