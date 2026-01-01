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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS3010/10

Одержимые звуком

Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства.

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Заполните комнату музыкой и стилем

Одержимые звуком

  • для iPod/iPhone

  • Питание от батарей/сети

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

Синхронизация ПК с iPod/iPhone

Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

Технические характеристики

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