КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение

Больше не доступен

акустическая док-станция

DS3020/12

Заполните комнату музыкой и стилем

Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства.

Посмотреть все преимущества

благодаря этой акустической док-станции

Заполните комнату музыкой и стилем

  • для iPod/iPhone

  • Питание от батарей/сети

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице