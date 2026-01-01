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Больше не доступен
DS3020/12
Заполните комнату музыкой и стилем
Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства.
для iPod/iPhone
Питание от батарей/сети
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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