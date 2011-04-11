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    акустическая док-станция

    DS700/12
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция

      DS700/12
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.

      Создана для путешествий

      Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Создана для путешествий

        Одержимые звуком

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Звук

          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          4 Вт

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Элемент питания
          Тип элемента питания
          Тип AA / щелочная LR6
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          8  ч

        • Размеры

          Глубина упаковки
          100  миллиметра
          Высота упаковки
          90  миллиметра
          Ширина упаковки
          304  миллиметра
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          230 x 50 x 65 мм
          Вес продукта
          0,32  кг
          Вес, включая упаковку
          0,61  кг

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