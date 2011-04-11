Создана для путешествий

Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.