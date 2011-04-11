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Создана для путешествий
Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.
Создана для путешествий
Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Эта компактная АС идеально подходит для iPod nano. Она гарантирует яркий и мощный звук, где бы вы ни оказались. Максимум впечатлений, минимум хлопот. Питание от сети или от батарей, совместимость с iPod/iPhone, включая iPod nano.
акустическая док-станция
Итого:
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аудиовоспроизведение
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Громкоговорители
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