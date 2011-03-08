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    акустическая док-станция

    DS7510/10
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция

      DS7510/10
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Компактная и невероятно удобная модель плеера не производит впечатления легковесной, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPhone/ iPod. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 999.00грн

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Компактная и невероятно удобная модель плеера не производит впечатления легковесной, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPhone/ iPod. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира. Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Компактная и невероятно удобная модель плеера не производит впечатления легковесной, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPhone/ iPod. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 999.00грн

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Компактная и невероятно удобная модель плеера не производит впечатления легковесной, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPhone/ iPod. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Создана для путешествий

        Одержимые звуком

        • для iPod/iPhone
        • Питание от батарей/сети
        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Звук

          Улучшение звука
          • Динамическое усиление басов
          • Технология «wOOx»
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да
          Кабели
          Вход AUX 3,5 мм

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Батарея
          Тип элемента питания
          Тип AA / щелочная LR6
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          8  ч

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