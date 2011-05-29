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    акустическая док-станция

    DS7600/10
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция

      DS7600/10
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7600/10 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7600/10 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7600/10 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7600/10 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Создана для путешествий

        благодаря этой акустической док-станции

        • для iPod/iPhone
        • Питание от батарей/сети
        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Несминаемая и противоударная для безопасной транспортировки

        Эта портативная акустическая док-станция создана для вашего спокойствия. Инновационная конструкция док-станции делает ее абсолютно устойчивой к ударам. Док-станция выдерживает падения с высоты до 2 метров и нагрузку до 100 кг. Непревзойденная прочность позволяет взять ее с собой куда угодно — вы всегда можете быть уверены в том, что она хорошо перенесет транспортировку.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod touch
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          DockStudio
          Бесплатная загрузка из App store
          Да
          Совместимость
          iPhone OS 4.0
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • Элементы управления воспроизведением
          Установки звука
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • Аналоговый дисплей
          • Цифровой дисплей
          Будильник
          • Несколько сигналов будильника
          • Таймер отключения
          • Просыпайтесь под музыку
          • Просыпайтесь под звуки природы
          • Просыпайтесь под фотографии
          Индикатор заряда аккумулятора
          Состояние батареи АС
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды для разных стран
          Да

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Аксессуары

          Кабели
          Вход AUX 3,5 мм

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Элемент питания
          Тип элемента питания
          AA — 4 шт.

        • Размеры

          Вес коробки
          2,3  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          310 x 110 x 40
          Вес, включая упаковку
          1,04  кг
          Размеры коробки
          175 x 162 x 440 мм
          Количество в упаковке
          2
          Вес
          0,76  кг

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