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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS7700/10

Создана для путешествий

Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта акустическая док-станция Fidelio DS7700/10 удивляет качеством звучания. Она создана для воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone в поездках. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира.

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благодаря этой акустической док-станции

Создана для путешествий

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Надежное алюминиевое покрытие и защитный футляр для полной защиты

Элегантный плоский и компактный дизайн подходит для любого портфеля

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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