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Больше не доступен
DS7700/10
Создана для путешествий
Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта акустическая док-станция Fidelio DS7700/10 удивляет качеством звучания. Она создана для воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone в поездках. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
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