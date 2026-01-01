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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

DS8300/10

Заполните дом чудесным звуком без проводов

Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты.

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Заполните дом чудесным звуком без проводов

  • Bluetooth®

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone/iPad

  • 30 Вт

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Технические характеристики

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