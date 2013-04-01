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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS8300/10
    Общая оценка / 5
    • Заполните дом чудесным звуком без проводов Заполните дом чудесным звуком без проводов Заполните дом чудесным звуком без проводов
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      акустическая док-станция с Bluetooth®

      DS8300/10
      Общая оценка / 5

      Заполните дом чудесным звуком без проводов

      Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Заполните дом чудесным звуком без проводов

      Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      Заполните дом чудесным звуком без проводов

      Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Заполните дом чудесным звуком без проводов

      Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Заполните дом чудесным звуком без проводов

        • Bluetooth®
        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone/iPad
        • 30 Вт
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

        SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

        Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

        Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам

        Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

        • Совместима с iPad

          через коннектор Lightning
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          через Bluetooth
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad mini
          • iPad 4

        • Совместимость с iPhone

          через коннектор Lightning
          iPhone 5
          через Bluetooth
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          через коннектор Lightning
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения
          через Bluetooth
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Название приложения
          • SoundStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии

        • Звук

          Выходная мощность
          30 Вт (среднеквадр.)
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
          Улучшения АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          A2DP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Версия Bluetooth
          2,1
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Пульт ДУ

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          444 x 180 x 167  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          513 x 225 x 233 мм
          Вес продукта
          2,19  кг
          Вес, включая упаковку
          3,13  кг

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ

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