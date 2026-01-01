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Больше не доступен
DS8300/10
Заполните дом чудесным звуком без проводов
Акустическая док-станция DS8300 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Подключение через Bluetooth позволяет наслаждаться отличным качеством звука из любой части комнаты.
Bluetooth®
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
30 Вт
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
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