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Больше не доступен
DS8400/10
Заполните дом чудесным звуком без проводов
Акустическая док-станция DS8400 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов.
Bluetooth®
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
30 Вт, аккумулятор
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
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