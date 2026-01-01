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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

DS8400/10

Заполните дом чудесным звуком без проводов

Акустическая док-станция DS8400 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов.

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Заполните дом чудесным звуком без проводов

  • Bluetooth®

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone/iPad

  • 30 Вт, аккумулятор

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

Технические характеристики

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