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DST2010/40
Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения
Легко разглаживайте ткани с легким утюгом серии DST2000. Его мощная подача пара до 25 г/мин и функция парового удара помогут эффективно устранять складки, в то время как антипригарная подошва обеспечит плавное скольжение по всем тканям, допускающим глажение.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Паровой утюг
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Мощная подача пара до 25 г/мин делает глажение еще проще, обеспечивая эффективное удаление складок. Наряду с функцией парового удара она позволит вам разглаживать даже самые неподатливые складки.
Различные режимы подачи пара на этом утюге позволят вам легко удалять складки на разных тканях: выберите малую мощность при глажении шелка или более высокую мощность при глажении изделий из более плотных тканей.
Оцените плавное скольжение на любых тканях (допускающих глажение) благодаря антипригарной подошве. На этом утюге подошва покрыта специальным слоем, который обеспечивает более плавное скольжение для быстрого глажения тканей.
Благодаря малому весу утюга вы сможете без лишних усилий разглаживать одежду из своего гардероба.
Большой резервуар для воды объемом 250 мл позволит гладить еще дольше без частого долива воды. Эффективно расходуйте время и проглаживайте еще больше вещей за один заход.
Благодаря переключателю Calc-Clean можно легко удалить из утюга известковый налет. Для поддержания утюга в оптимальной кондиции используйте эту функцию раз в месяц, предварительно залив в резервуар обычную водопроводную воду.
Наша система "капля-стоп" предотвращает протекание воды и образование мокрых пятен на одежде, чтобы вы могли гладить при выбранной температуре без лишнего беспокойства.
Большое отверстие для наполнения на передней части утюга обеспечивает простой долив воды в резервуар.
Помимо удаления складок наш утюг Philips серии 2000 убивает до 99,9 % бактерий* и устраняет неприятные запахи, чтобы ваша одежда оставалась максимально чистой и свежей.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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