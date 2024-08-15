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    • Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения
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      Серия 2000 Паровой утюг

      DST2010/40

      Общая оценка / 5
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      Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения

      Легко разглаживайте ткани с легким утюгом серии DST2000. Его мощная подача пара до 25 г/мин и функция парового удара помогут эффективно устранять складки, в то время как антипригарная подошва обеспечит плавное скольжение по всем тканям, допускающим глажение.

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      Серия 2000 Паровой утюг

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      Серия 2000
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      Серия 2000

      Паровой утюг

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      Проверенная эффективность от бренда №1 в сфере глажения

      Простое и эффективное глажение

      • Непрерывная подача пара до 25 г/мин
      • 4 режима подачи пара для любых тканей
      • Антипригарная подошва плавно скользит
      • Легкий утюг для удобного глажения
      • Резервуар 250 мл для долгого глажения
      Непрерывная подача пара до 25 г/мин

      Непрерывная подача пара до 25 г/мин

      Мощная подача пара до 25 г/мин делает глажение еще проще, обеспечивая эффективное удаление складок. Наряду с функцией парового удара она позволит вам разглаживать даже самые неподатливые складки.

      4 режима подачи пара для удаления складок на всех тканях, допускающих глажение

      4 режима подачи пара для удаления складок на всех тканях, допускающих глажение

      Различные режимы подачи пара на этом утюге позволят вам легко удалять складки на разных тканях: выберите малую мощность при глажении шелка или более высокую мощность при глажении изделий из более плотных тканей.

      Антипригарная подошва плавно скользит

      Антипригарная подошва плавно скользит

      Оцените плавное скольжение на любых тканях (допускающих глажение) благодаря антипригарной подошве. На этом утюге подошва покрыта специальным слоем, который обеспечивает более плавное скольжение для быстрого глажения тканей.

      Легкий утюг для удобного глажения

      Легкий утюг для удобного глажения

      Благодаря малому весу утюга вы сможете без лишних усилий разглаживать одежду из своего гардероба.

      Резервуар 250 мл для долгого глажения

      Резервуар 250 мл для долгого глажения

      Большой резервуар для воды объемом 250 мл позволит гладить еще дольше без частого долива воды. Эффективно расходуйте время и проглаживайте еще больше вещей за один заход.

      Функция Calc Clean для долговечной эффективности

      Функция Calc Clean для долговечной эффективности

      Благодаря переключателю Calc-Clean можно легко удалить из утюга известковый налет. Для поддержания утюга в оптимальной кондиции используйте эту функцию раз в месяц, предварительно залив в резервуар обычную водопроводную воду.

      Технология "капля-стоп" защищает от протекания при глажении

      Технология "капля-стоп" защищает от протекания при глажении

      Наша система "капля-стоп" предотвращает протекание воды и образование мокрых пятен на одежде, чтобы вы могли гладить при выбранной температуре без лишнего беспокойства.

      Большое отверстие для удобного долива воды

      Большое отверстие для удобного долива воды

      Большое отверстие для наполнения на передней части утюга обеспечивает простой долив воды в резервуар.

      Убивает до 99,9 % бактерий*

      Убивает до 99,9 % бактерий*

      Помимо удаления складок наш утюг Philips серии 2000 убивает до 99,9 % бактерий* и устраняет неприятные запахи, чтобы ваша одежда оставалась максимально чистой и свежей.

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Красный

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 с

      • Удобство использования

        Объем резервуара для воды
        250  nm
        Название подошвы
        Антипригарная
        Система "капля-стоп"
        Да
        Распыление
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,9  m

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2000  W
        Постоянная подача пара
        25 г/мин
        Паровой удар
        100  g
        Вертикальное отпаривание
        Нет
        Различные режимы подачи пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean

      • Размер и вес

        Вес утюга
        0,95  kg

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      • *Проверено сторонней лабораторией на бактериях E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 при отпаривании хлопковой ткани в течение 10 секунд.
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