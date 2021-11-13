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  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды

Больше не доступен

6000 seriesПаровой утюг

DST6008/20

5
| (264) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Глажение без частого долива воды
Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.
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Утюг с большим резервуаром для воды

Глажение без частого долива воды

  • Подача пара 40 г/мин

  • Паровой удар 220г

  • Резервуар для воды XL 550 мл

  • Керамическая подошва

Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

264

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Плюсы

функциональный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Плюсы

Беріть

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска

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