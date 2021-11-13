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Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин
Паровой удар 220г
Резервуар для воды XL 550 мл
Керамическая подошва
Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
5.0
из 5
264
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
polj
13/11/2021
Україна
Часть акции
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Плюсы
функциональный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Часть акции
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Плюсы
Беріть
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Часть акции
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series DST6008/20 Парова праска