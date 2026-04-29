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6000 series Паровой утюг
Больше не доступен
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DST6008/20
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EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6008/20 - English (US)
User Manual Philips 6000 series Steam iron
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
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