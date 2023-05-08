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Все серии

  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Серия 7000Паровой утюг HV, черный/золотой

DST7040/80

4.6
| (40) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Гарантированно оптимальная подача пара
Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго.
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Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 50 г/мин

  • Паровой удар 250 г

  • Подошва SteamGlide Elite

  • Система автоотключения

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

40

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Плюсы

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Плюсы

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Минусы

Не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

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