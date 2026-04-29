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Серия 7000 Паровой утюг HV, черный/золотой

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Серия 7000Паровой утюг HV, черный/золотой

DST7040/80

Серия 7000 Паровой утюг HV, черный/золотой

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity

  • PDF файл, 670.6 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 249.4 kB
  • 24 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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