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Все серии

  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома
  • Вкус из кофейни прямо у вас дома

Новинка

Café Aromis серии 8000Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Philips

EP8757/12

Вкус из кофейни прямо у вас дома
Наслаждайтесь вкусным и ароматным кофе с вашим личным бариста Philips Café Aromis. Готовьте более 50 рецептов — от эспрессо до колд-брю — с большим расходом зерен для ароматики на уровне настоящей кофейни. Как горячие, так и освежающие разновидности будут доступны вам благодаря системе LatteGo Pro, которую можно легко очистить проточной водой менее чем за 10 секунд.
Посмотреть все преимущества

Ваша любимая интенсивность вкуса и аромата: от эспрессо до колд-брю

Вкус из кофейни прямо у вас дома

  • Кофе "как из кофейни" с технологией BrewExtract

  • Бархатистая молочная пена с LatteGo Pro

  • Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение

  • Простая очистка

  • Простой и интуитивный дисплей

Больше зерен, больше вкуса

Больше зерен, больше вкуса

В чем секрет интенсивного вкуса и аромата кофе? Наша технология BrewExtract дозирует зерна большими порциями* для создания неповторимого вкуса "как из кофейни" прямо у вас дома. Хотите получить идеальный результат? Выберите подходящий уровень интенсивности из 7 доступных.

Бархатистая молочная пена для ваших любимых рецептов

Бархатистая молочная пена для ваших любимых рецептов

Кофе от профессиональных бариста — это в том числе бархатная молочная пена как для горячих, так и для освежающих рецептов. Тут и вступает в игру система LatteGo Pro. От капучино до айс-латте — наша система подачи молока обеспечит идеальный результат на обычном и растительном молоке. Ее можно мыть в посудомоечной машине, а отсутствие трубок позволит очищать ее проточной водой менее чем за 10 секунд. Идеальная пена с LatteGo Pro — инновационным капучинатором в наших кофемашинах.

Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение

Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение

Откройте для себя более 50 рецептов горячего и освежающего кофе — от насыщенного эспрессо до прохладного колд-брю. Эта кофемашина станет идеальным вариантом для ценителей, желающих пить вкусный кофе "как из кофейни" у себя дома.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению со всеми другими автоматическими эспрессо-кофемашинами Philips

      2. По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.