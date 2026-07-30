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Новинка
EP8757/12
Кофе "как из кофейни" с технологией BrewExtract
Бархатистая молочная пена с LatteGo Pro
Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение
Простая очистка
Простой и интуитивный дисплей
В чем секрет интенсивного вкуса и аромата кофе? Наша технология BrewExtract дозирует зерна большими порциями* для создания неповторимого вкуса "как из кофейни" прямо у вас дома. Хотите получить идеальный результат? Выберите подходящий уровень интенсивности из 7 доступных.
Кофе от профессиональных бариста — это в том числе бархатная молочная пена как для горячих, так и для освежающих рецептов. Тут и вступает в игру система LatteGo Pro. От капучино до айс-латте — наша система подачи молока обеспечит идеальный результат на обычном и растительном молоке. Ее можно мыть в посудомоечной машине, а отсутствие трубок позволит очищать ее проточной водой менее чем за 10 секунд. Идеальная пена с LatteGo Pro — инновационным капучинатором в наших кофемашинах.
Откройте для себя более 50 рецептов горячего и освежающего кофе — от насыщенного эспрессо до прохладного колд-брю. Эта кофемашина станет идеальным вариантом для ценителей, желающих пить вкусный кофе "как из кофейни" у себя дома.
Отзывы
По сравнению со всеми другими автоматическими эспрессо-кофемашинами Philips
По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.