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Ключевые слова для поиска

Откройте для себя кофемашины
Saeco и Philips

    Logo Saeco
    Сочетание итальянского характера и современных технологий
    Дізнайтеся про кавомашини Saeco

    Узнайте о кофемашинах Saeco

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    15 видов кофейных напитков

    разнообразие выбора - от насыщенного черного кофе до кофе с нежной молочной пенкой
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    Coffee Equalizer ™

    возможность полной индивидуальной настройки напитков с помощью сенсорного экрана*
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    LatteDuo

     готовьте два кофе в разных чашках одновременно, выбирайте капучино или латте макиато*
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    Уникальный дизайн

    кофемашины, награждены премией iF Design Award 2018
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    Широкий выбор моделей

    множество вариантов оснащения, различные размеры и дизайны – кофемашины дополнят любой интерьер
    кавовий біб

    Запатентованные керамические жернова

    раскрывают полноту вкуса и аромат кофейных зерен
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    Фильтр для воды AquaClean

    очищает воду и предотвращает накопление накипи в кофейной машине

     

    * В моделях Saeco Xelsis

    Logo Philips
    Простой уход и множество кофейных напитков
    Дізнайтеся про кавомашини Philips

    Узнайте о кофемашины Philips

    Узнать больше
    кавовий біб

    Широкий выбор моделей

    четыре серии кофемашин для различных потребностей, каждая с разной конфигурацией, размерами и преимуществами
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    Простота использования

    быстрое и легкое приготовление любимого кофе
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    LatteGo

    инновационная молочная система*
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    6 видов кофе напитков

    разнообразие любимых напитков - от черного кофе до капучино и латте макиато
    кавовий біб

    Запатентованные керамические жернова

    раскрывают полноту вкуса и аромат кофейных зерен
    кавовий біб

    Фильтр для воды AquaClean

    очищает воду и предотвращает накопление накипи в кофемашине – до 5 000 чашек кофе без необходимости очистки*.

     

    * В моделях LatteGo серии 5000

    Хотите приобрести кофемашину?

    Замечательное решение!

    Чудове рішення!
     Кофемашины для дома или офиса – настоящая необходимость. Их широкий функционал предлагает множество вариантов приготовления вкусного кофе. Во всех кофемашинах нового типа есть функция индивидуального подхода. Она позволяет настроить машину под себя, выбрать температуру, крепость и объем напитка, которые подходят именно вам. Уход за новыми моделями машин черезвычайно простой - чистка системы заваривания занимает считанные минуты, а съемные части можно мыть как вручную, так и при помощи посудомоечной машины. Варить кофе в одно нажатие и начинать свой день с ароматом свежемолотых зерен и молочной пены - что может быть лучше?

    Какую кофемашину выбрать?

    Прежде чем выбрать конкретную модель, нужно понять, какого типа кофемашина вам нужна и для каких целей. Основными типами являются:
    Крапельні кавоварки
    Капельные кофеварки
    Еспрессо-кавоварки
    Эспрессо-кофемашини
    Автоматичні кавомашини
    Автоматические кофемашины
    Механические кофемашины
    Механические кофемашины

    Эспрессо-кофемашины

     

    В эспрессо-кофемашинах мелко молотые кофейные зерна обрабатываются горячей водой под высоким давлением 8,5-9,5 бар.  Это помогает получить неповторимый вкус и раскрыть аромат кофейных зерен.

    Автоматические эспрессо-кофемашины

     

    Как следует из названия, автомат способен делать большинство вещей за вас, поэтому готовка кофе в такой машине занимает минимальное количество сил.

     

    Эти кофеварки работают под давлением, поэтому приготовленный ими кофе похож на кофе из кофейни. Они дают возможность приготовить много видов кофейных напитков –  от классического эспрессо и черного кофе до латте макиато и капучино.

    Механические кофемашины

     

    Механические кофемашины – в основном профессиональные эспрессо-кофемашины, которые специализируются на приготовлении черного кофе. Процесс готовки кофе практически такой же, как и в автоматических эспрессо-машинах, но без автоматизации.

    Капельные кофеварки

     

    Капельное заваривание – идеальный выбор для любителей классического черного кофе. Чтобы правильно сварить кофе в капельной кофеварке, необходимо поместить кофе среднего или мелкого помола в фильтр и наполнить резервуар чистой холодной водой. Такая кофеварка хороша тем, что вы можете самостоятельно регулировать степень крепости кофе. Это устройство идеально подойдет для дома.

    Кофемашина с кофемолкой или без?

     

    Любители кофе знают, что самый интенсивный вкус и аромат имеет свежемолотый кофе. Кофемашина, которая имеет встроенную кофемолку, делает напиток с неповторимым вкусом.

    Logo Saeco
    Сочетание итальянского характера и современных технологий
    Поєднання італійського характеру та сучасних технологій
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    Logo Philips
    Простой уход и множество кофейных напитков
    Простий догляд та багато кавових напоїв
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    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.