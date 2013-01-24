Кофе с эспрессо-кофемашин характеризуется насыщенным, глубоким вкусом и плотной пенкой сверху. Такая кофемашина идеально подходит для приготовления более крепкого кофе с молоком или мягкого латте макиато и капучино. Вы сможете подобрать подходящий вариант для работы в офисе или отдыха дома.

Подобные кофемашины бывают двух типов. Автоматические – отличный вариант кофемашин для дома. Механические – профессиональные кофемашины, в которых чаще всего варят кофе бариста в кофейнях или устанавливают на работе. В первом варианте кофемолка уже встроенная, а во втором - является отдельным устройством.