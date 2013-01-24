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Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Сменный фильтр
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