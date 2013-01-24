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    Сменный фильтр

    FC5007/01
    Общая оценка / 5
    • Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro
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      Сменный фильтр

      FC5007/01
      Общая оценка / 5

      Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro

      Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Сменный фильтр

      Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro

      Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro

      Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Сменный фильтр

      Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro

      Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips PowerPro Aqua и PowerPro Duo*. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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        Сменный фильтр для PowerPro Aqua и PowerPro

        Оригинальные сменные фильтры от Philips

        • 1 моющийся губчатый фильтр

        Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

        Для долгого срока службы фильтра из пеноматериала его можно легко мыть под краном или в посудомоечной машине.

        Технические характеристики

        • В комплекте:

          Моющийся губчатый фильтр
          1x

        • Подходит для

          PowerPro Aqua
          • FC6404
          • FC6405
          • FC6407
          • FC6408
          • FC6409
          PowerPro Duo
          • FC6167
          • FC6168
          • FC6169
          • FC6171
          • FC6172

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

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            • Модели PowerPro Aqua: FC6404, FC6405, FC6407, FC6408, FC6409; модели PowerPro Duo: FC6167, FC6168, FC6169, FC6171, FC6172

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