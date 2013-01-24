Другие продукты в комплекте
- Щетка
- Зарядная база
- Щелевая насадка
- Самоустанавливающаяся насадка для пола
- Телескопическая трубка
Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips
MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips
MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах
Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips
MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips
MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах
Никель-металл-гидридные аккумуляторы (NiMh) являются экологически чистыми. Это значит, что они не содержат высокотоксичных материалов, что делает их безопасными для окружающей среды. К тому же аккумуляторы NiMh имеют больший срок службы.
Фильтр HEPA удерживает в пылесборнике токую пыль и микроскопических насекомых.
Благодаря специальной усовершенствованной конструкции Philips Mini Vac, с его мощным мотором, работает исключительно тихо. Низкий уровень шума позволяет производить уборку в любое необходимое вам время.
Philips Mini Vac отличается простой и гигиеничной очисткой. Philips Mini Vac оснащен простой в использовании быстросъемной насадкой и можно очистить пылесборник не прикасаясь к собранному мусору. При необходимости очистки насадки ее можно просто положить в посудомоечную машину. Таким образом, чистый, с пустым пылесборником Mini Vac всегда в вашем распоряжении.
FC6094/11 - пылесос, который можно назвать 2-в-1, его можно использовать, держа за корпус или рукоятку. Благодаря телескопической трубке и насадке для очистки полов он удобен при уборке разлитых жидкостей и мусора, даже на обширных участках. После использования, FC6094/11 можно убрать до следующей уборки и заряжать напрямую при необходимости.
Вихревой поток воздуха пылесоса Philips MiniVac удерживает загрязняющие частицы внутри, что обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухступенчатая система фильтрации пылесоса Philips MiniVac обеспечивает полную изоляцию загрязняющих частиц внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты