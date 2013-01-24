Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах