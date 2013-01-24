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MiniVac

Беспроводной пылесос

FC6095/01
Общая оценка / 5
  • Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips
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    MiniVac Беспроводной пылесос

    FC6095/01
    Общая оценка / 5

    Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

    MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    MiniVac Беспроводной пылесос

    Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

    MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах

    Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

    MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    MiniVac Беспроводной пылесос

    Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

    MiniVac от Philips 2-в-1 14,4 В — это первый пылесос MiniVac с фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли. Более того, это самый мощный пылесос с питанием от аккумуляторов 2-в-1, который максимально облегчает процесс уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от Philips

      Самый мощный с питанием от аккумуляторов 2-в-1

      • 2 в 1
      • 14,4 В
      Экологически чистый аккумулятор NiMh, долгий срок службы

      Экологически чистый аккумулятор NiMh, долгий срок службы

      Никель-металл-гидридные аккумуляторы (NiMh) являются экологически чистыми. Это значит, что они не содержат высокотоксичных материалов, что делает их безопасными для окружающей среды. К тому же аккумуляторы NiMh имеют больший срок службы.

      HEPA для удерживания самой тонкой пыли

      HEPA для удерживания самой тонкой пыли

      Фильтр HEPA удерживает в пылесборнике токую пыль и микроскопических насекомых.

      Исключительно тихий

      Исключительно тихий

      Благодаря специальной усовершенствованной конструкции Philips Mini Vac, с его мощным мотором, работает исключительно тихо. Низкий уровень шума позволяет производить уборку в любое необходимое вам время.

      Быстросъемная насадка, пригодна для мытья в посудомоечной машине

      Быстросъемная насадка, пригодна для мытья в посудомоечной машине

      Philips Mini Vac отличается простой и гигиеничной очисткой. Philips Mini Vac оснащен простой в использовании быстросъемной насадкой и можно очистить пылесборник не прикасаясь к собранному мусору. При необходимости очистки насадки ее можно просто положить в посудомоечную машину. Таким образом, чистый, с пустым пылесборником Mini Vac всегда в вашем распоряжении.

      Телескопическая трубка, самоустанавливающаяся, прямая зарядка

      Телескопическая трубка, самоустанавливающаяся, прямая зарядка

      FC6094/11 - пылесос, который можно назвать 2-в-1, его можно использовать, держа за корпус или рукоятку. Благодаря телескопической трубке и насадке для очистки полов он удобен при уборке разлитых жидкостей и мусора, даже на обширных участках. После использования, FC6094/11 можно убрать до следующей уборки и заряжать напрямую при необходимости.

      Вихревой поток воздуха и двухэтапная система фильтрации

      Вихревой поток воздуха и двухэтапная система фильтрации

      Вихревой поток воздуха пылесоса Philips MiniVac удерживает загрязняющие частицы внутри, что обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухступенчатая система фильтрации пылесоса Philips MiniVac обеспечивает полную изоляцию загрязняющих частиц внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Титан и ярко-алый
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,5  л
        Система фильтрации
        2-х ступенчатый HEPA

      • Насадки и принадлежности

        Прочие аксессуары
        Зарядная база
        Стандартная насадка
        Насадка для пола

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        900  л/мин.
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Напряжение батареи
        14,4  В
        Время зарядки
        16-18  часов
        Входная мощность (макс)
        130  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Время работы
        11  минут(ы)
        Мощность всасывания (макс.)
        26  Вт
        Вакуум (макс)
        5  кПа

      • Простота использования

        Особые функции
        • Индикатор зарядки
        • Прямое соединение для зарядки
        • Удобная ручка
        Тип трубки
        Телескопическая трубка

      • Вес и габариты

        Размеры A-короба (Д x Ш x В)
        403 x 393 x 546  миллиметра
        Количество в A-коробе
        4
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        195 x 190 x 528  миллиметра
        Вес изделия
        1,6  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щетка
      • Зарядная база
      • Щелевая насадка
      • Самоустанавливающаяся насадка для пола
      • Телескопическая трубка

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