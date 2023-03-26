5 лет гарантии на мотор при регистрации в MyPhilips



Зарегистрируйте свой пылесос на официальном сайте philips.ua в течение 90 дней с момента покупки и получите пять лет гарантии на двигатель пылесоса.



* Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.