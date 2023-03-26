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      Мешковые пылесосы

      Мешковой пылесос FC8781

      Максимум производительности, минимум шума

      • Технология AirflowMax долго поддерживает высокую мощность всасывания, чтобы использовать емкость мешка для пыли по максимуму.
      • Высокоэффективный двигатель 750 Вт обеспечивает каждый раз мощную, безупречную уборку.

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      Безмешковые пылесосы

      Безмешковой пылесос XB9154/09

      Высокая производительность

      Простая утилизация пыли

      • Максимально увеличенная эффективность благодаря технологии PowerCyclone 10, поддерживающей невероятную мощность всасывания дольше.
      • Технология NanoClean уменьшает облака пыли, чтобы поддерживать чистоту вашего дома и полов.
      • Насадка TriActive Ultra захватывает грубую и мелкую пыль за один раз и со всех сторон.

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      Беспроводные пылесосы

      Беспроводной пылесос XC8349/01

      Моющий, вертикальный и ручной пылесос 3-в-1 — убирает и моет одним движением

      • Инновационная щетка, которая адаптируется к движениям вперед-назад
      • Эффективная работа обеспечивается благодаря мотору с высокой мощностью и продолжительным временем работы.
      • Встроенные аксессуары помогут содержать в чистоте каждый уголок вашего дома

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      5 лет гарантии на мотор при регистрации в MyPhilips


      Зарегистрируйте свой пылесос на официальном сайте philips.ua в течение 90 дней с момента покупки и получите пять лет гарантии на двигатель пылесоса.
       

      * Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.

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      floor care 5yers motor guarantee

      5 лет гарантии на мотор при регистрации в MyPhilips

      floor care 5yers motor guarantee


      Зарегистрируйте свой пылесос на официальном сайте philips.ua в течение 90 дней с момента покупки и получите пять лет гарантии на двигатель пылесоса.
       

      * Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.

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        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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        You are about to visit a Philips global content page

        Continue

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