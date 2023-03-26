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Высокая производительность Простая утилизация пыли
Высокая производительность
Простая утилизация пыли
Моющий, вертикальный и ручной пылесос 3-в-1 — убирает и моет одним движением
* Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.
Зарегистрируйте свой пылесос на официальном сайте philips.ua в течение 90 дней с момента покупки и получите пять лет гарантии на двигатель пылесоса.
* Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.
* Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.
Зарегистрируйте свой пылесос на официальном сайте philips.ua в течение 90 дней с момента покупки и получите пять лет гарантии на двигатель пылесоса.
* Общий срок гарантии с учетом дополнительных лет в случае приобретения товаров на philips.ua в период с 19 июля 2021 по 31 января 2022г., к указанным срокам прилагается +1 год гарантийных обязательств.
XC8349/01
FC6718/01
FC8785/09
XB9154/09
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