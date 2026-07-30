Аккумуляторы NiMH безопасны для окружающей среды

Когда провод не мешается под ногами, уборка — сплошное удовольствие! Мощные никель-металл-гидридные (NiMH) аккумуляторы обеспечивают непрерывную 50-минутную уборку твердых полов. Это экологически чистые аккумуляторы. Они не содержат высокотоксичных соединений и не опасны для окружающей среды. Кроме того, никель-металл-гидридные NiMH-аккумуляторы обеспечивают более продолжительную работу.