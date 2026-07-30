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Больше не доступен
FC6126/01
4,8 В
Гибкая рукоятка облегчает процесс уборки в самых труднодоступных местах. Так, например, вам больше не придется наклоняться, чтобы протереть пол под мебелью: щетка сделает это за вас!
Для облегчения вашей работы электрическая вращающаяся щетка автоматически сметает пыль и мусор во встроенный пылесборник. Включите электрическую щетку и без усилий соберите пыль, крошки, волосы и т.п. Вращательное движение щетки безопасно и эффективно для полов любого типа, с твердым или ковровым покрытием.
Когда провод не мешается под ногами, уборка — сплошное удовольствие! Мощные никель-металл-гидридные (NiMH) аккумуляторы обеспечивают непрерывную 50-минутную уборку твердых полов. Это экологически чистые аккумуляторы. Они не содержат высокотоксичных соединений и не опасны для окружающей среды. Кроме того, никель-металл-гидридные NiMH-аккумуляторы обеспечивают более продолжительную работу.
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