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Больше не доступен
FC6140/01
Батарея 3,6 В
Циклонная система, без мешка
Щелевая насадка и щетка
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMh) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, нет проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".
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