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  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

Больше не доступен

MiniVacРучной пылесос

FC6140/01

Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac 3,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.
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Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

  • Батарея 3,6 В

  • Циклонная система, без мешка

  • Щелевая насадка и щетка

Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

Мощные NiMH-аккумуляторы 3,6 В

Мощные NiMH-аккумуляторы 3,6 В

У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMh) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, нет проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".

Технические характеристики

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