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2 в 1
Чистит и моет
18 В
Технология PowerCyclone гарантирует превосходные результаты уборки всего одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
4.0
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Olja83
15/11/2017
Україна
Отличные функции
Уборка по дому .стала в удовольствие! Большой плюс в уборке.отсутствие провода)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Беспроводной пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Беспроводной пылесос
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Софія
03/06/2019
Україна
Для швидкого прибирання, але швидко забивається
В мене питання до сервісу. Через 8 місяців приблизно, з пилососа через круглий отвір щітки почав висипатись мілкий пісочок і пилюка. Зрозуміло, що забився трубопровід. Почистили, через тиждень знов ситуація повторилась. В інструкції взагалі не вказано, що трубу потрібно і можна мити (інші деталі чистимо згідно з рекомендацією), тай доступ до неї не передбачений. Як уникнути таких подальших незручностей? Ще одне, недавно під час користування почав заповнюватись тільки верхній маленький відділ контейнеру для пилу, відповідно погано втягує і часто треба висипати під час одного прибирання. Раніше пил падав як передбачено в великий контейнер. Як відрегулювати?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.