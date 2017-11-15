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Все серии

  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением

Больше не доступен

PowerPro AquaБеспроводной пылесос

FC6402/01

4
| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт
Сухая и влажная уборка одним движением
Новый мощный беспроводной пылесос Philips PowerPro Aqua оснащен системой влажной уборки. Он быстро собирает грязь и моет пол — просто снимите насадку, чтобы выполнить сухую уборку, или наденьте насадку для выполнения сухой и влажной уборки одним движением!
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Всегда под рукой для ежедневной уборки

Сухая и влажная уборка одним движением

  • 2 в 1

  • Чистит и моет

  • 18 В

Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

Технология PowerCyclone гарантирует превосходные результаты уборки всего одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

2
1

15/11/2017

Україна

Україна

Отличные функции

Уборка по дому .стала в удовольствие! Большой плюс в уборке.отсутствие провода)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Беспроводной пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Беспроводной пылесос

06/07/2019

Україна

Україна

Зручний у використуванні

Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

03/06/2019

Україна

Україна

Для швидкого прибирання, але швидко забивається

В мене питання до сервісу. Через 8 місяців приблизно, з пилососа через круглий отвір щітки почав висипатись мілкий пісочок і пилюка. Зрозуміло, що забився трубопровід. Почистили, через тиждень знов ситуація повторилась. В інструкції взагалі не вказано, що трубу потрібно і можна мити (інші деталі чистимо згідно з рекомендацією), тай доступ до неї не передбачений. Як уникнути таких подальших незручностей? Ще одне, недавно під час користування почав заповнюватись тільки верхній маленький відділ контейнеру для пилу, відповідно погано втягує і часто треба висипати під час одного прибирання. Раніше пил падав як передбачено в великий контейнер. Як відрегулювати?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

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      Примечания

      1. Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.