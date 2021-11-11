КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением
  • Сухая и влажная уборка одним движением

Больше не доступен

PowerPro AquaСистема сухой и влажной уборки

FC6404/01

4.4
| (103) Отзывы | 87% рекомендуют этот продукт
Сухая и влажная уборка одним движением
Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.
Посмотреть все преимущества

Всегда под рукой для ежедневной уборки

Сухая и влажная уборка одним движением

  • Литий-ионный аккумулятор 18 В

  • 3 в 1: ручной пылесос, сухая и влажная уборка

  • Технология PowerCyclone 4

  • Насадка TriActive Turbo

  • 3-слойный фильтр

Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.4

из 5

103

Отзывы

87%

рекомендуют этот продукт

11/11/2021

Україна

Україна

Очень довольны!

Долго выбирали и сравнивали разные модели от разных производителей. Всё же отдали предпочтение этому красавцу. Жена довольна, освоила быстро, единственное что пластик не ударостойкий, но в остальном мы в восторге. Моющий, без проводной, разные насадки. Если бы ещё емкость аккумулятора была побольше, было бы шикарно! Очень довольны выбором. Покупали 20.06.21 работает отлично!

Плюсы

Всё супер

Минусы

Не ударостойкий пластик

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6409/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6409/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором

18/04/2020

Україна

Україна

Хороший пылесос

Отличный пылесос полностью выполняющий свои функции, после двух лет использования сломалась турбощётка и в тех.поддержке Philips оперативно решили мой вопрос по приобретению данной запчасти

Плюсы

влажная уборка

Минусы

не выявлено

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6405/01 Система сухой и влажной уборки

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6405/01 Система сухой и влажной уборки

27/02/2018

Україна

Україна

Незаменим для ежедневной уборки!

Покупаю такой пылесос второй раз, предыдущий был похожей модели - FC6168/01(за 2,5 года ежедневной многократной эксплуатации аккумулятор окончательно сел). Новая модель более мощная и с функцией влажной уборки. На практике пользуюсь всегда турбоскоростью, обычная скорость не очень эффективна. Функцией влажной уборки пользовалась пару раз, моет отлично, но сугубо протереть небольшую площадь от пятен, коридор или кухню например. Мыть всю квартиру проще и легче обычной шваброй, пылесос в данном случае будет не удобен. Но не смотря на некоторые минусы, этот пылесос незаменим и очень удобен, смело заменяет обычный!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6408/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6408/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.