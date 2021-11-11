Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Литий-ионный аккумулятор 18 В
3 в 1: ручной пылесос, сухая и влажная уборка
Технология PowerCyclone 4
Насадка TriActive Turbo
3-слойный фильтр
Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.
Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
4.4
из 5
103
Отзывы
87%
рекомендуют этот продукт
InnaStar
11/11/2021
Україна
Очень довольны!
Долго выбирали и сравнивали разные модели от разных производителей. Всё же отдали предпочтение этому красавцу. Жена довольна, освоила быстро, единственное что пластик не ударостойкий, но в остальном мы в восторге. Моющий, без проводной, разные насадки. Если бы ещё емкость аккумулятора была побольше, было бы шикарно! Очень довольны выбором. Покупали 20.06.21 работает отлично!
Плюсы
Всё супер
Минусы
Не ударостойкий пластик
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6409/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6409/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором
vitalic2008
18/04/2020
Україна
Хороший пылесос
Отличный пылесос полностью выполняющий свои функции, после двух лет использования сломалась турбощётка и в тех.поддержке Philips оперативно решили мой вопрос по приобретению данной запчасти
Плюсы
влажная уборка
Минусы
не выявлено
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6405/01 Система сухой и влажной уборки
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6405/01 Система сухой и влажной уборки
Ульяна
27/02/2018
Україна
Незаменим для ежедневной уборки!
Покупаю такой пылесос второй раз, предыдущий был похожей модели - FC6168/01(за 2,5 года ежедневной многократной эксплуатации аккумулятор окончательно сел). Новая модель более мощная и с функцией влажной уборки. На практике пользуюсь всегда турбоскоростью, обычная скорость не очень эффективна. Функцией влажной уборки пользовалась пару раз, моет отлично, но сугубо протереть небольшую площадь от пятен, коридор или кухню например. Мыть всю квартиру проще и легче обычной шваброй, пылесос в данном случае будет не удобен. Но не смотря на некоторые минусы, этот пылесос незаменим и очень удобен, смело заменяет обычный!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6408/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Aqua FC6408/01 Беспроводной пылесос с аккумулятором
Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.