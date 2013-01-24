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SpeedPro Max

Беспроводной пылесос

FC6823/01
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    SpeedPro Max Беспроводной пылесос

    FC6823/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Невероятно быстрая и удобная уборка*

    Инновационный пылесос SpeedPro Max с насадкой с функцией всасывания 360° собирает больше загрязнений при каждом движении на стенах, мебели, напольном покрытии и коврах. Успевайте больше за меньшее время! Узнать обо всех преимуществах

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    SpeedPro Max Беспроводной пылесос

    Невероятно быстрая и удобная уборка*

    Инновационный пылесос SpeedPro Max с насадкой с функцией всасывания 360° собирает больше загрязнений при каждом движении на стенах, мебели, напольном покрытии и коврах. Успевайте больше за меньшее время! Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрая и удобная уборка*

      благодаря насадке с функцией всасывания 360°

      • Насадка с функцией всасывания 360°
      • 25,2 В, время работы до 65 мин
      • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
      • Насадка TurboPet
      Насадка с функцией всасывания 360° собирает пыль и грязь со всех сторон

      Насадка с функцией всасывания 360° собирает пыль и грязь со всех сторон

      Насадка с функцией всасывания 360° собирает загрязнения при каждом движении — даже назад и по краям, каждое движение считается.

      Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

      Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

      Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!

      PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

      PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

      PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.

      До 65 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 25 В

      До 65 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 25 В

      Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 65 минут работы в режиме Eco, 30 минут в нормальном режиме и 21 минуту в турборежиме.

      Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

      Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

      Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы

      На цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда

      На цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда

      На интеллектуальном цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда аккумулятора, а также уведомления о необходимости замены фильтра.

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Max в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.

      Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

      Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

      Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro Max.

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      SpeedPro Max отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        25,2  В
        Время зарядки
        5  часов
        Время работы
        65  минут(ы)
        Время работы (турборежим)
        21  минут(ы)
        Уровень интенсивности звука
        84  дБ
        Воздушный поток (макс)
        >1000  л/мин.

      • Дизайн

        цвет
        Сочный красный

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,6  л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Встроенная щетка
        • Настенная док-станция
        Дополнительная насадка
        Насадка-щетка Turbo с электроприводом
        Стандартная насадка
        Насадка с функцией всасывания 360°

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        2,73  кг

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          • По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)

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