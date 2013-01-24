Быть готовым

Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах