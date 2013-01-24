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    Triathlon

    Пылесос для влажной и сухой уборки

    FC6843/01
    Общая оценка / 5
    • Быть готовым Быть готовым Быть готовым
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      Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

      FC6843/01
      Общая оценка / 5

      Быть готовым

      Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

      Быть готовым

      Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах

      Быть готовым

      Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

      Быть готовым

      Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах

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        Triathlon

        Triathlon

        Пылесос для влажной и сухой уборки

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        Быть готовым

        Очистка три в одном: влажная, сухая уборка и уборка с шампунем

        • 1500 Вт
        • Влажная/сухая уборка
        Мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт

        Мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт

        Высокоэффективный мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт для отличных результатов очистки.

        Глубокая очистка ковров с шампунем

        Глубокая очистка ковров с шампунем

        Насадка для ковров с возможностью применения шампуня для глубокой очистки.

        Насадки-щётки для влажной уборки, чистят и сушат полы, не повреждая их

        Насадка-щётка для влажной уборки грязи; приспособления для сбора пролитой жидкости и безопасной сушки полов.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Пурпур лесной ягоды

        • Фильтрация

          Вместительность для жидкости
          9  л
          Вместительность пылесборника
          10  л

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          Хранение принадлежностей
          На защелке трубки
          Дополнительная насадка
          Насадка двойной инжекции, для обивки и валик для сбора жидкости
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка на колесиках

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          54  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1300  Вт
          Входная мощность (макс)
          1500  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          79 (для сухой уборки)  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          300  Вт
          Вакуум (макс)
          24  кПа

        • Простота использования

          Радиус действия
          9  м
          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Тип трубки
          Хромированная трубка
          Тип колес
          Пластик

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