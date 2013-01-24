Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки! Узнать обо всех преимуществах
Пылесос для влажной и сухой уборки
Итого:
Высокоэффективный мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт для отличных результатов очистки.
Насадка для ковров с возможностью применения шампуня для глубокой очистки.
Насадка-щётка для влажной уборки грязи; приспособления для сбора пролитой жидкости и безопасной сушки полов.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования