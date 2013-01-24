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Triathlon

Пылесос для влажной и сухой уборки

FC6844/01
Общая оценка / 5
  • Быть готовым Быть готовым Быть готовым
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    Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

    FC6844/01
    Общая оценка / 5

    Быть готовым

    Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

    Быть готовым

    Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!

    Быть готовым

    Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Triathlon Пылесос для влажной и сухой уборки

    Быть готовым

    Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!

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      Быть готовым

      Очистка три в одном: влажная, сухая уборка и уборка с шампунем

      Можно выбрать любую длину для телескопической трубки Tri-scopic

      Можно выбрать любую длину для телескопической трубки Tri-scopic

      Можно выбрать любую длину для телескопической трубки Tri-scopic

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

      Мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт для отличных результатов очистки.

      Насадки-щётки для влажной уборки, чистят и сушат полы, не повреждая их

      Насадка-щётка для влажной уборки грязи; приспособления для сбора пролитой жидкости и безопасной сушки полов.

      Глубокая очистка ковров с шампунем

      Насадка для ковров с возможностью применения шампуня для глубокой очистки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Чёрный с блестящим отливом / просвечивающий

      • Фильтрация

        Вместительность для жидкости
        9  л
        Вместительность пылесборника
        10  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        • Насадка двойной инжекции, для обивки и валик для сбора жидкости
        • Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка на колесиках

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        54  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1300  Вт
        Входная мощность (макс)
        1500  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79 (для сухой уборки)  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        300  Вт
        Вакуум (макс)
        24  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        11,5  м
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Тип трубки
        Нержавеющая сталь, телескопическая, из 3 элементов
        Тип колес
        Пластик

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