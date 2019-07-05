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Все серии

  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением
  • Чистит, моет и сушит одним движением

Больше не доступен

AquaTrio Pro

FC7088/01

4
| (5) Отзывы
Чистит, моет и сушит одним движением
AquaTrio Pro одновременно чистит, моет и сушит, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени и усилий*. Тщательное удаление грязи и пятен благодаря высокоэффективным мягким щеткам из микрофибры. Превосходные результаты влажной уборки для всех видов твердых напольных покрытий**.
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Эффективная влажная уборка для твердых напольных покрытий

Чистит, моет и сушит одним движением

  • "3 в 1": чистит, моет и сушит

  • Технология Triple-Acceleration

  • Эффективная влажная уборка

  • Любой твердый пол

Эффективная система очистки для великолепных результатов

Эффективная система очистки для великолепных результатов

- Сухая уборка: технология водной циркуляции эффективно удаляет частички грязи, пыль и пятна - Влажная уборка: щетки из микроволокна вращаются в противоположных направлениях и тщательно очищают поверхность от загрязнений с помощью воды. Частички грязи растворяются в воде и направляются в отдельный резервуар. - Сушка: благодаря высокой скорости вращения щеток создается поток воздуха, который высушивает поверхность.

Уничтожает до 99 % бактерий*** и уменьшает количество аллергенов

Уничтожает до 99 % бактерий*** и уменьшает количество аллергенов

AquaTrio Pro уничтожает до 99 % бактерий*** и сокращает количество аллергенов. Благодаря наличию отдельных резервуаров для чистой и грязной воды вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

AquaTrio Pro можно использовать с холодной и теплой водой. Прибор обеспечивает превосходные результаты уборки, однако при необходимости вы можете добавить чистящее средство. Используйте только малопенящееся средство, которое подходит для вашего твердого напольного покрытия.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.0

из 5

5

Отзывы

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей пилосос

Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

08/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт просто супер

Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

28/12/2018

Україна

Україна

Хорошо , покупайте!

Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro

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      Примечания

      1. Подходит для влажной уборки

      2. По сравнению с уборкой пылесосом мощностью 2200 Вт и обычной влажной уборкой

      3. При использовании с моющим средством