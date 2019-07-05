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Больше не доступен
FC7088/01
"3 в 1": чистит, моет и сушит
Технология Triple-Acceleration
Эффективная влажная уборка
Любой твердый пол
- Сухая уборка: технология водной циркуляции эффективно удаляет частички грязи, пыль и пятна - Влажная уборка: щетки из микроволокна вращаются в противоположных направлениях и тщательно очищают поверхность от загрязнений с помощью воды. Частички грязи растворяются в воде и направляются в отдельный резервуар. - Сушка: благодаря высокой скорости вращения щеток создается поток воздуха, который высушивает поверхность.
AquaTrio Pro уничтожает до 99 % бактерий*** и сокращает количество аллергенов. Благодаря наличию отдельных резервуаров для чистой и грязной воды вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.
AquaTrio Pro можно использовать с холодной и теплой водой. Прибор обеспечивает превосходные результаты уборки, однако при необходимости вы можете добавить чистящее средство. Используйте только малопенящееся средство, которое подходит для вашего твердого напольного покрытия.
4.0
из 5
5
Отзывы
Тетяна007
05/07/2019
Україна
Рекомендую цей пилосос
Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Lilia1707
08/04/2019
Україна
Цей продукт просто супер
Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Oleg
28/12/2018
Україна
Хорошо , покупайте!
Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC7088/01 AquaTrio Pro
Подходит для влажной уборки
По сравнению с уборкой пылесосом мощностью 2200 Вт и обычной влажной уборкой
При использовании с моющим средством