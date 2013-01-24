LED-индикаторы информируют о необходимости выполнения того или иного действия

LED-индикатор информирует о необходимости выполнения того или иного действия. Индикатор горит зеленым светом, когда AquaTrio Pro включен и готов к работе. Он становится синим, когда необходимо наполнить или опустошить резервуар с водой, и красным — когда что-либо препятствует работе щеток. В этом случае для продолжения уборки необходимо устранить препятствие.