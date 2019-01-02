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Больше не доступен
Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В комплект входят 2 фильтра Ultra Hygiene EPA12 и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
2 сменных фильтра
1 пара щеток
В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки
Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір