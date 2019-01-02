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  • Сменный комплект аксессуаров
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  • Сменный комплект аксессуаров
  • Сменный комплект аксессуаров

Больше не доступен

SmartPro EasyЗапасной комплект

FC8007/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Сменный комплект аксессуаров

Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В комплект входят 2 фильтра Ultra Hygiene EPA12 и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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Для SmartPro Easy

Сменный комплект аксессуаров

  • 2 сменных фильтра

  • 1 пара щеток

2 сменных фильтра для оптимальной работы

В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки

Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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