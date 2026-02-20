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SmartPro Easy Запасной комплект

Больше не доступен

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SmartPro EasyЗапасной комплект

FC8007/01

SmartPro Easy Запасной комплект

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В комплект входят 2 фильтра Ultra Hygiene EPA12 и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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  • 18 September 2026

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